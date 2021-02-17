الأربعاء 17 فبراير 2021
توقيت مصر 21:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل اجتماع سري للسفير الإيراني "حسن أيرلو" مع قيادات حوثية

بث مباشر مشاهدة الزمالك والإسماعيلي فى الدورى الممتاز

عماد الدين أديب يوجه رسالة للشامتين في شقيقه

بعد الحادث.. تعليق ناري من عماد أديب للشامتين في شقيقه

حفظ القرآن وسجله بصوته كصدقة جارية.. مالاتعرفه عن عثمان محمد علي

الدعاة الجدد وتصدر التريند (تقرير)

شاهد.. "خناقة" على"تركة و "ميراث" البدرلي فرغلي

منطقة بالسعودية تسجل نصف إصابات كورونا

ذهبت لإيقاظ ابنها فوجدته ميتًا فسقطت جثة بجواره

تهز دولة عربية.. يقتل شقيقه بعد وصلة تعذيب بمساعدة والدته (صور)

ADS
 

بعد الحادث.. تعليق ناري من عماد أديب للشامتين في شقيقه

66a3a045-53cd-4e40-b3c5-a5f1480daa4c_16x9_1200x676
بعد الحادث.. تعليق ناري من عماد أديب للشامتين في شقيقه
 
الأربعاء، 17-02-2021 07:12 م الطيب حسين
علق الإعلامي عماد أديب على الشامتين في شقيقه عمرو أديب عقب تعرضه لحادث سير يوم أمس.

وكتب أديب عبر حسابه على "تويتر" محذرًا من الشماتة ومصير الشامتين.

وقال "لا تكن اليوم من الشّامتين ... فَتُصبح غداً من المبتلين. #عمرو_أديب#عماد_الدين_أديب".



 

إقرأ ايضا

601fe6d14c59b75e5a1aba38

منطقة بالسعودية تسجل نصف إصابات كورونا

خالد(3)

خالد الجندي: "اتقوا الله في نسلكم.. مفيش عيل برزقه.. والنبي قال متخلفوش كتير"

العناني يتفقد المتحف القومي

العناني يناقش إمكانية إدراج المتحف القومي ضمن برنامج " كايروباس "

أخبار متعلقة

سامح شكري

ما هي البدائل .. سؤال جريء موجه لوزير الخارجية بشأن السد