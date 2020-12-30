عطية: دعوة مريض كورونا مستجابة

الأربعاء، 30-12-2020
10:09 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور مبروك عطية
، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن
وباء كورونا ليس كله شر، ولكن الصبر والرضا بقضاء الله وقدره خير، معقبا:" لا
ينبغي في عام الشدة أن نلعن الأيام، وأن من لم يكن أمله في الله بيرًا ليس مؤمنًا ولن
يعطيه الله".
وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر
،
ببرنامج "يحدث في مصر"، قائلا:" الأمل في الله يجب أن يكون أكبر من
الخيال بس مش وإنت نايم، طالما وجدنا الماء العذب فهذا يعني أن الله راض عنا".
وتابعت:" دعوة المريض متسجابة لأنه مبتلى وأقرب إلى
الله، منوهًا بأن من يذهب إلى المسجد في ظل وجود وباء به تصبه لعنة.
وأشار الدكتور مبروك عطية
، إلى أن الاستغفار باللسان فقط
لا يحقق المغفرة ولا يعبر عن التوبة، ولكنه يستلزم التوقف عن المعصية، منوهًا بأن ارتداء
الكمامة بمثابة استغفار لله، موضحًا: "إللي لابس الكمامة وملتزم بالإجراءات الاحترازية
بيعتبر إنه بيستغفر ربنا".