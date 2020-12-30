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عطية: دعوة مريض كورونا مستجابة

مبروك عطية
مبروك عطية
 
الأربعاء، 30-12-2020 10:09 ص إيمان هاني

أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن وباء كورونا ليس كله شر، ولكن الصبر والرضا بقضاء الله وقدره خير، معقبا:" لا ينبغي في عام الشدة أن نلعن الأيام، وأن من لم يكن أمله في الله بيرًا ليس مؤمنًا ولن يعطيه الله".
وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، قائلا:" الأمل في الله يجب أن يكون أكبر من الخيال بس مش وإنت نايم، طالما وجدنا الماء العذب فهذا يعني أن الله راض عنا".
وتابعت:" دعوة المريض متسجابة لأنه مبتلى وأقرب إلى الله، منوهًا بأن من يذهب إلى المسجد في ظل وجود وباء به تصبه لعنة.
وأشار الدكتور مبروك عطية، إلى أن الاستغفار باللسان فقط لا يحقق المغفرة ولا يعبر عن التوبة، ولكنه يستلزم التوقف عن المعصية، منوهًا بأن ارتداء الكمامة بمثابة استغفار لله، موضحًا: "إللي لابس الكمامة وملتزم بالإجراءات الاحترازية بيعتبر إنه بيستغفر ربنا".

 

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