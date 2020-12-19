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أديب: السعودية تقوم بعمل جبار الان

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
 
السبت، 19-12-2020 11:27 ص إيمان هاني
عقب الإعلامي عمرو أديب، على استخدام السعودية لتقنية الهولوجرام في الحفلات ، قائلا: "الهولوجرام في المستقبل هيكون كل حاجة، عايز عمرو أديب هيجيلك هولوجرام".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن السعودية بدأت مشروع ضخم لأرشفة تاريخ الفنان محمد عبده تحت إشراف هيئة الترفيه السعودية، معقبا:" بعد أرشفة تاريخ محمد عبده فأنه سيعيش مئات السنوات، واصفا المشروع بالجبار".
وتابع:" ما يحدث هو نظرة محمد بن سلمان للفنان السعودي، ولصناعة الترفيه في السعودية، لافتا إلى أن السعودية تستهدف إحداث نقلة في حياة المواطن السعودي، منوها بأن هيئة الترفية حصلت على 4 جوائز من مؤسسة جينيس.
 

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