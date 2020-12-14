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ينشر لأول مرة ..فاروق حسني يكشف سبب خروجه من مكتب اليونسكو

وزيرالسياحة و فاروق حسني و زاهي حواس
فاروق حسني
 
الإثنين، 14-12-2020 09:50 ص إيمان هاني
كشف فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن سبب خروجه من مكتب اليونسكو هو أنه كان ضد التطبيع مع إسرائيل، قائلا : "مقدرش أثبت الزمن، الزمن يتلون بظروفه".
ولفت "حسني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عب فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه كان يرى أنه لن يكون هناك تطبيع إلا عندما يكون هناك دولة فلسطينية، معقبا: "التطبيع يأتي بعد الاعتراف بدولة فلسطين".
وشدد على ضرورة الدخول في حوار جاد للوصول إلى علاقة لها طابع معين في المنطقة، مردفا: "إسرائيل مش هنقدر نحميها، والتفكير السياسي له اعتباراته".
 

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