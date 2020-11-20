طبيب: 7 أعضاء يمكن نقلها من الجسد الميت للحي

الجمعة، 20-11-2020
09:35 ص
إيمان هاني
أكد
الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس
، أن نقل الكبد من ميت إلى حي ليس حراما،
وهذه المنظومة غير مقبولة بسبب بعض العقائد لدى المواطنين، معقبا:" هناك 7 أعضاء
يمكن نقلها من الجسد الميت للحي".
وأضاف،
خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن
"،
مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ،أنه تلقى دعم غير مسبوق من مستشفى وادي النيل في إجراء
عمليات زراعة الكبد، لافتًا إلى أن بدايات عمليات زراعة الكبد كانت في إنجلترا وفرنسا
وأمريكا.
وأوضح
المتيني، أنه قام بإجراء 1320 عملية زراعة كبد بمشاركة فريق مصري خالص، منوها بأن نسبة
الخطورة على المتبرع 0.05%، مشيرا إلى أنه كان مهموما بما يراه في مستشفيات الدول الأوروبية
ولا يراه في المستشفيات المصرية تجاه عمليات نقل وزراعة الكبد.