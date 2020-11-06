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الشوباشي: أهلي هددوني بالسلاح بعد اعتناقي الإسلام

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
 
الجمعة، 06-11-2020 02:16 م إيمان هاني
كشفت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، كواليس تعمل أسرتها معها بعد إعلانها اعتناق الدين الإسلامي وتركها الدين المسيحي، قائلةً: "أهلي حطولي مسدس هنا مشيرة إلى رأسها".
وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، قائلة : "ورغم ذلك قلتلهم لأ وحضرت الشرطة لإنقاذي منهم"، معقبة: "بعد كدا قلت لنفسي منا كنت قلتلهم آه وخدتهم على قد عقلهم لكن دا قرار من جوايا".
ونفت ما تردد عن اعتناقها الإسلام بسبب نيتها الارتباط بزوجها (على
الشوباشي)، موضحة: "أبدًا.. أنا كملت مسيحيتي وكانت عندي الصلابة وطول عمري أعمل ما أؤمن به حتى لو خسرت أموالًا طائلة وراء قناعاتي".
وأشارت إلى أنها كانت تعمل منذ الصغر وتساعد أهلها رغم ما حدث من قطيعة بينهما بسبب دخولي الإسلام، منوهة إلى أن زوجها طلب منها إرسال المال الذي كانت تعتاد إرساله مساعدة لهم.

 

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