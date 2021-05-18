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500 مليون دولار.. السيسي يوجه بإعادة إعمار غزة

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500 مليون دولار.. السيسي يوجه بإعادة إعمار غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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الثلاثاء، 18-05-2021 02:12 م

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تقديم  مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
 

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