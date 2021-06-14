الإثنين 14 يونيو 2021
توقيت مصر 18:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حكم نهائي بتأييد إعدام البلتاجي وحجازي و10 آخرين

كاف يُعدل موعد مباراة الأهلي والترجي

فيديو يهز السعودية.. سيدة منتقبة تطعن شابًا وترديه قتيلًا في الشارع

ساويرس ينشر صورته مع «آبي أحمد»: «سأهد السد»

سامح شكري في الدوحة.. الرئيس يبعث برسالة إلى أمير قطر

«باي باي نتنياهو».. رئيس وزراء الاحتلال الجديد يتسلم مهامه رسميًا

الإعلان عن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية

أبشع الجرائم.. جزار يذبح 20 سيدة ويأكلهن! (صورة)

يحتضنها وهي تجلس بين فخذيه.. محمد رمضان يثير الجدل بصورة مع فتاة حسناء

أميرة الناصر تفاجئ الجميع بقرار ارتداء النقاب بسبب هذا الحلم

ADS
 

سامح شكري في الدوحة.. الرئيس يبعث برسالة إلى أمير قطر

image
ارشيفية
Native
الإثنين، 14-06-2021 02:36 م
عقد وزير الخارجية  سامح شكري، جلسة مباحثات رسمية، مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين.
ووصل وزير الخارجية سامح شكري، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويتمحور محتوى الرسالة حول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العلا" في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة، لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
 

إقرأ ايضا

images

سامح شكري يرد على تصريحات نظيره التركي

01111111111

مهاب مميش يرد على تهديد قناة "أشدود الإسرائيلية" لقناة السويس

14822840501586052724

الأوقاف تحقق في لوحة تذكارية "غير مناسبة" تحمل اسم السيسي

أخبار متعلقة

images

سامح شكري يرد على تصريحات نظيره التركي

14822840501586052724

الأوقاف تحقق في لوحة تذكارية "غير مناسبة" تحمل اسم السيسي

السيسي يلتقي محمد بن سلمان

السيسي يلتقي محمد بن سلمان في شرم الشيخ

s

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

185693357415865741

عمرو موسى: سد النهضة مجرد عنوان فرعي ضمن خطة كبيرة جدًا

السيسي في جيبوني

خلال زيارته جيبوتي.. السيسي يحذر إثيوبيا من هذا الأمر