السبت، 12-06-2021
11:25 ص
بعد حالة الجدل التي أثارتها صورة نشرتها الصفحة الرسمية
لمحافظة قنا، بوضع اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي
على لوحة تذكارية
لافتتاح حمام
دورة مياه
داخل مسجد
، فتحت وزارة الأوقاف، تحقيقا عاجلا في الواقعة، كما حذفت
الصفحة الرسمية للمحافظة الصور.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف- حسب الوطن- إنه جار رفع
اللوحة، وإحالة المتسبب للتحقيق، فيما حذفت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا صورة اللافتة
المرفقة مع البيان الصادر بشأن افتتاح 4 مساجد.
وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا على موقع التواصل الاجتماعي
“فيس بوك”، نشرت، أمس الجمعة، بيانا عن افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال
الإحلال والتجديد، وأرفقت الصفحة مع البيان مجموعة من صور الافتتاح، كان من بينها لوحة
حجر أساس لافتتاح دورة مياه
، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع
المسؤولين إلى حذفها من الصفحة الرسمية وفتح تحقيق عاجل من قبل وزارة الأوقاف.