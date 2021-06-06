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السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

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الأحد، 06-06-2021 11:21 ص

نشرت الجريدة الرسمية 3 قرارات جمهورية جديدة، في عددها الصادر اليوم الأحد.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٢١ بتعيين القاضي رضا محمود محمد السيد نائبا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، في دوره العادي.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٢٣ لسنة ٢٠٢١ بتعيين القاضي عمرو محمد عبد الوهاب أحمد مخلوف المحامي العام الاول بالنيابة العامة نائبا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، في دوره العادي.
وأصدر الرئيس أيضا القرار الجمهوري رقم ٢٢٤ لسنة ٢٠٢١ بتعيين القاضي صلاح الدين عبد الحفيظ رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.


 

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