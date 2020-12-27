زوجة نجل القرضاوي لـ عمرو أديب: هذا أغرب ما فعله حين علم أنني سأظهر معك

الأحد، 27-12-2020
07:22 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت مروة عاشور - زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي - مفاجآت تخص حياتها معه .
وقالت في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب
: هو لا يراني ولا يرى بناته منذ فترة طويلة ولا أفهم سبب عدم رفضه لنزولنا مصر.
وأضافت: منذ ان رفعت عليه قضية الطلاق لم يعد يصرف علي ولا علي أولاده ولا يقوم بدفع اي شيء من متعلقاتنا منذ ذلك الوقت وعندما علم أنني سوف اقوم بمداخلة معكم وجدت إدارة الكمبوند الذي نقيم فية تقوم بالاتصال بي واخبرتني انه قام بدفع خدمة الشهور المتأخرة.