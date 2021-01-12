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رسميًا.. المستشار حنفي جبالي يفوز بمنصب رئيس مجلس النواب

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رسميًا.. المستشار حنفي جبالي يفوز بمنصب رئيس مجلس النواب

المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب
المستشار حنفي جبالي
 
الثلاثاء، 12-01-2021 06:30 م أحمد سالم
أعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب 2021 – 2026، وذلك بعد فوزه على النواب: محمد صلاح أبو هميلة، أحمد عبد الحكيم يوسف دراج، ومحمد مدينة.

ونصت المادة 12 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
 

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