سابقة تاريخية.. فريدة الشوباشي ترأس مجلس النواب في جلسته الافتتاحية

الثلاثاء، 12-01-2021
10:06 ص
المصريون
ترأست النائبة
والكاتبة فريدة الشوباشي
، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية
لمجلس النواب
، في سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ بان يترأس مجلس النواب
امرأة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الأولى انتخابات رئيس المجلس والوكيلين، ويظهر
في الأفق منافسة على كرسي رئيس المجلس بين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس
النواب 2015، والمستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.
وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب
، الحرص الكامل علي
خروج الجلسة الافتتاحية في أفضل صورة لمجلس النواب
.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب
، أنه فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسة،
رؤي أن قانون مجلس النواب
ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50%
للأولي و50% للثانية، ومن ثم تمت تقسيم
عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم
أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها.
وأكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق علي قسم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن
ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع
الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلي أنه تم إعداد
استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.
وقال إنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة،
مشيرا إلي أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها
علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلي أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى
الوصول إلي مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.
وأكد المستشار محمود فوزي حديثه اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل إرتداء الكمامة الكشف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخري وأن
الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، والأعضاء
عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بإنتهاء
استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدا اياهم بعدم اصطحاب مرافقين لهم.