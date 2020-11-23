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داعية: حواء خلقت من طلع آدم الأيسر لهذا السبب

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي
 
الإثنين، 23-11-2020 08:44 ص إيمان هاني
أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أن الله عز وجل تفضل على الرجل بأنه خلق الزوجة من نفسه، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".
وأضاف" علي"، خلال حواره لبرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلا :" سيدنا أدم عندما خلقه الله عز وجل في الجنة بمفرده، شعر بالوحدة، رغم وجوده بالجنة التي يوجد بها ما لا يخطر على قلب بشر، معقبًا: "الدنيا من غير ناس ما تنداس على رأي مثل لجدتي".
وتابع:" آدم عليه وسلم عندما شعر بالوحدة في الجنة، خلق الله له من ضلعه الأيسر حواء، لأنه قريب من القلب، معقبًا: "أنبتها كما تنبت النخلة من النواة كما قال العلماء".
ولفت إلى أن آدم عندما رأى حواء، سألها قائلًا: "من أنتي؟"، فردت عليه قائلة: "أنا حواء زوجتك"، فسألها: " لماذا خلقتي؟"، فكان ردها: " الله خلقتي لكي أكون سكنًا لك".
 

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