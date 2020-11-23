داعية: حواء خلقت من طلع آدم الأيسر لهذا السبب

الإثنين، 23-11-2020
08:44 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور محمد علي
، الداعية الإسلامي، أن الله عز وجل
تفضل على الرجل بأنه خلق الزوجة
من نفسه، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ
أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".
وأضاف" علي"، خلال حواره لبرنامج "البيه والهانم"،
المذاع على فضائية "صدى البلد
"، قائلا :" سيدنا أدم عندما خلقه الله
عز وجل في الجنة بمفرده، شعر بالوحدة، رغم وجوده بالجنة التي يوجد بها ما لا يخطر على
قلب بشر، معقبًا: "الدنيا من غير ناس ما تنداس على رأي مثل لجدتي".
وتابع:" آدم عليه وسلم عندما شعر بالوحدة في الجنة،
خلق الله له من ضلعه الأيسر حواء، لأنه قريب من القلب، معقبًا: "أنبتها كما تنبت
النخلة من النواة كما قال العلماء".
ولفت إلى أن آدم عندما رأى حواء، سألها قائلًا: "من
أنتي؟"، فردت عليه قائلة: "أنا حواء زوجتك"، فسألها: " لماذا خلقتي؟"،
فكان ردها: " الله خلقتي لكي أكون سكنًا لك".