أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

الأحد، 07-02-2021
06:33 ص
المصريون
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي
إن الهدف من موضوع التصالح في مخالفات البناء هو حل مشكلة غياب الدولة لسنين كتيرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية": الغرض من المداخلة هو الاستفادة من واقعة الإسكندرية عشان نقول الناس المشكلة الموجودة في بلدنا، فواقعة عمارة الإسكندرية وعمارة فيصل من الواقع اللي إحنا فيه.
وتابع: الهدف من المصالحة على مخالفات البناء إننا نقول للناس إن في مشكلة كبيرة، من ضمنها إن الدولة غايبة لسنوات طويلة وهو ما يعني أن الإجراءات غير مسيطر عليها، وكل واحد حسب ما هو شايف، في فساد إداري وتنظيمي.