الإثنين 08 فبراير 2021
توقيت مصر 17:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

13 رصاصة.. تفاصيل العثور على جثة رجل أعمال شهير

الموت يفجع شقيقة أمير قطر

مي العيدان: زوجة فنان مصري شهير تخونه مع عامل في مطعم

«الهضيبي»: السيسي رئيس وطني يحب بلاده ويتمتع بثقة لا حدود لها

الخطيب يوجه نصيحة أخيرة للاعبين: ليس مطلوبًا منكم سوى هذا الأمر

بماذا وصف بايرن ميونخ مباراته مع الأهلي قبل ساعات من انطلاقها؟

الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة جديدة

الإمارات تدرج دولة عربية فقط على «القائمة الخضراء»

ملامح ابنة رهف القنون تثير الجدل في أول ظهور لها

صورة غير لائقة تتسبب في أزمة كبيرة لرئيس وزراء اليونان

ADS
 

تعليقًا على زيارته لعزبة الهجانة..

«الهضيبي»: السيسي رئيس وطني يحب بلاده ويتمتع بثقة لا حدود لها

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
 
الإثنين، 08-02-2021 03:08 م متابعات- أمينة عبد العال
قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن الاستقبال الحافل من أهالي عزبة الهجانة للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده لأعمال تطوير منطقة حي شرق القاهرة، يؤكد الثقة التي يتمتع بها الرئيس في قلوب المصريين وبلا حدود، كونه رئيس يرسخ مفهوم عبارة «أفعال لا أقوال».
وأكد «الهضيبي»، في بيان له اليوم، تلقت " المصريون " نسخة منه ، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية يأتي في إطار مشروع بناء الإنسان المصري وحرص الدولة المصرية على تفعيل مبدأ حقوق الإنسان في الحصول على أفضل معيشة، هذا بالإضافة إلى القضاء على منابع الأفكار المتطرفة وانتشار العنف والإرهاب الذي ينبت في حقول الجهل والعشوائيات، الأمر الذي تُدركه الإدارة المصرية الحكيمة جيدًا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي رئيس وطني يُحب بلاده ويعي قيمتها التاريخية والحضارية وأهميتها بالنسبة للعالم، لذلك يسعى دائمًا ليكون وطنه هو الأفضل «أم الدنيا» كما وعد.
ووجه نائب رئيس الوفد، رسالة للإعلام المحلي بضرورة زرع الأمل في قلوب الناس، بأن غدًا سيكون أفضل لهم ولأولادهم، غدًا مشرق وملئ بالرخاء والنمو والتقدم والسلام والأمان، طالما هناك من يُحب هذا الوطن مثلما يُحبها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعمل ليل نهار من أجل مصر وأبنائها.
 

إقرأ ايضا

وزير المالية

المالية : صلاحية ٣ أشهر لرقم القيد الجمركي المبدئي

النائب أيمن محسب

برلماني : دمج الاقتصاد غير الرسمي يزيد الحصيلة الضريبية ويقلل من عجز الموازنة

السيسي

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

أخبار متعلقة

السيسي

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزير المالية يزف بشري سارة من الرئيس لكل المصريين

ارشيفية

برلماني: مشروع تطوير قرى الريف يوفر حياة كريمة لـ55 مليون مواطن

dEupp81g_400x400

السيسي يشيد بأداء منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك

وزير المالية

بشري سارة من المالية للمواطنين بخصوص الميزانية الجديدة

690

بناء على طلب الرئيس.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة