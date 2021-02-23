تفاصيل أول اجتماع رسمي بين مصر وقطر بعد المصالحة

الثلاثاء، 23-02-2021
09:03 م
شهدت الكويت
اليوم الثلاثاء، انعقاد أول اجتماع بين وفديين رسميين من مصر
وقطر.
ويعد هذا أول اجتماع بين الجانبين بعد بيان قمة العُلا في السعودية، الصادر في الخامس من يناير الماضي، حيث جاء لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية.
وتناول الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية.
ورحّب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها الطرفان بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين.
وتناول الطرفان "الآليات والإجراءت المشتركة"، بهدف الحفاظ على "اللحمة الخليجية، وتطوير آليات العمل الخليجي المشترك، وبما يحقق الاستقرار والإزدهار في المنطقة".
وشكر الوفدان، دولة الكويت
، لاستضافتها الاجتماعات، ودورها الدائم الداعم لمجلس التعاون الخليجي.