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تواضروس: الكنيسة لا تدار بالهوى

البابا تواضروس الثاني
تواضروس
 
الجمعة، 04-12-2020 10:38 ص إيمان هاني

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أنه منذ الأمس تم إعادة ترتيب الكنيسة ، معقبا:" الكنيسة المصرية ليست صغيرة فهي لا تدار بالهوى ولكن باللوائح".

وأضاف تواضروس خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض في كل القطاعات يواجه التغيير في الكنيسة نافيا وجود أي محاولة لجمع توقيعات لعزله في وقت من الأوقات.

وتابع :" نحن نسير بالكنيسة في اتجاه التجديد والإصلاح مثل عمل لائحية لاختيار الكاهن لأول مرة ولائحة لإدارة الدير واختيار الأب الأسقف الجديد". 
 

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