تعديل وزاري جديد.. حقيقة أم شائعة

الثلاثاء، 01-12-2020
10:56 ص
إيمان هاني
رد الإعلامي،
أحمد موسى
، علي ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تعديل وزاري خلال
الفترة المقبلة.
وقال
"موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية
"صدى البلد
"، "لا حقيقة لما
أذيع عن إجراء تعديل وزراي، التعديل المنتشر على السوشيال ميديا هي مجرد أكاذيب وهدفه
البلبلة والإثارة".
وتابع
:"لا صحة لوجود تعديل وزاري حاليا، وإجراء أي تعديل يحتاج إلى عرضه على البرلمان،
والبرلمان حاليًا في إجازة حتى 15 ديسمبر المقبل".
وواصل
"يا جماعة سيبوا الحكومة تشتغل، ورئيس الوزراء راجل نقدر نقول عليه شغيل، وحكومته
لا تنام، وكل ما أذيع هدفه إثارة البلبلة والفوضى في الحكومة".