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رسلان: توجيهات من الرئيس بعدم المساس بهؤلاء في رفع أسعار التذاكر

اشرف رسلان مع هشام عرفات
أشرف رسلان
 
السبت، 21-11-2020 11:12 ص إيمان هاني
كشف أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بعدم المساس بمحدودي الدخل في رفع أسعار تذاكر القطارات.
وأضاف خلال حواره لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن 75 % من القطارات العاملة على الخطوط الفرعية وبعض الخطوط الرئيسية ينحصر سعر التذكرة فيها بين  جنيه و3 جنيهات.
وتابع: "هناك توجه نحو قطاع نقل البضائع لأن له أهمية كبيرة، بخلاف زيادة إيراد الهيئة، ويحافظ على الطرق الإسفلتية بشكل غير مباشر من خلال تحويل البضائع من النقل الثقيل التي تؤثر  على كفاءة الطرق إلى النقل بالسكة الحديد".
 

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