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تقارير أمريكية جديدة تكشف من أين تسرب فيروس" كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 08-06-2021 09:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت مصادر مطلعة من مختبر وطني تابع للحكومة الأمريكية عن تقرير بخصوص أصول مرض كوفيد_19، والتي أشارت فيها إلي أن الفيروس تسرب من معمل صيني في ووهان.
وأشارت التقارير إلي أن الفرضية القائلة أن الفيروس تسرب من معمل صيني في ووهان معقولة وتحتاج إلي مزيد من الدراسة والتحقيق، حسبما نشرت صحيفة" وول ستريت جورنال".
و أضافت الصحيفة أن الدراسة  تم أعدادها في مايو 2020 في مختبر لورنس ليفرمور الوطني في كاليفورنيا، لافتة إلي أن وزارة الخارجية أشارت إليها عندما أجرت تحقيق بشأن أصول الفيروس خلال الشهور الأخيرة من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب .
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تقرير في مارس الماضي، لفتت فيه إلي أن فيروس كورونا المستجد، انتقل، على الأرجح، من الحيوانات إلى البشر، ووصف نظرية تسربه من المختبر بأنها "غير مرجحة للغاية".
 

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