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البنتاجون يعلق على خفض ميزانيته: غير مؤثر

ارشيفية
ارشيفية
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الجمعة، 28-05-2021 02:32 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن خفض الموازنة من 775 مليار إلي 715 مليار دولار لن يؤثر علي جهوزية القوات المسلحة الأمريكية ومهماتها الأساسية في مواجهة التهديدات الأمنية العالمية.

وأضاف أوستن أمام لجنة المخصصات العسكرية في الكونجرس أن أكبر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة تتمثل بسياسات الصين وتهديداتها المتعلقة بالقرصنة السيبرانية والصواريخ المتقدمة، موضحا أن موازنة البنتاغون ينبغي أن تواجه تطور القدرات الصاروخية لدول مارقة كتلك التي تقوم بها بيونغيانغ وموسكو وبكين وطهران، وأن لدى القادة العسكريين قلقا كبيرا من أن تنتقل تقنيات صاروخية وأسلحة نظامية إلى يد مجموعات إرهابية مثل تنظيميّ "القاعدة" و"داعش" وحركة "الشباب" في الصومال، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .

وشدد أوستن أن على الولايات المتحدة المحافظة على وجودها العسكري في الشرق الأوسط في إطار مهمات مكافحة الإرهاب والحفاظ على الإنجازات في أفغانستان بعد الانسحاب المقرر في سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن خفضت النفقات العسكرية للبنتاجون للسنة المالية المقبلة فيما رفعت الإنفاق علي الدبلوماسية تبدل بنسبة 180 درجة مقارنة بما قامت به إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي رفعت الموازنات الدفاعية إلي أكثر من 775 مليار دولار.
 

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