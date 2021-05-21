الجمعة 21 مايو 2021
توقيت مصر 14:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تشييع جنازة سمير غانم لمثواه الأخير

معارضو نتنياهو عن وقف إطلاق النار مع غزة: عار على إسرائيل

وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت مالك قنوات «دريم»

اجراءات حكومية عاجلة لرفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص منها

السفارة السعودية بـ" واشنطن " تعلن عن شروط السفر إلى أمريكا

الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأزمات القلبية لهذا السبب

الحكومة الأمريكية تمتلك "مواد غريبة" لأجسام طائرة مجهولة

"الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق في السعودية

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شاهد.. موقف محرج أثناء محاولة التقاط "سيلفي" على الهواء

ADS
 

السفارة السعودية بـ" واشنطن " تعلن عن شروط السفر إلى أمريكا

ارشيفية
ارشيفية
Native
الجمعة، 21-05-2021 12:52 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية عن شروط للسفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية .
وقالت السفارة علي صفحتها الرسمية أن من أهم الشروط هو إجراء فحص " كورونا " خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة .
وأشارت السفارة إلي ضرورة أن يقدم الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون والمُقيمون في أمريكا بصفة قانونية ودائمة والمسافرون إليها من بلد أجنبي، دليلاً على أن نتيجة الفحص سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل صعود الطائرة.
ولفتت إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا في الصين وبريطانيا والهند وأيرلندا والبرازيل، وكذلك إيران وجنوب إفريقيا ودول مجموعة الشنغن خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة، موضحة قائمة تلك الدول قابلة للتغيير حسب مستجدات انتشار الوباء وانحساره، داعيةً مَن يرغب في معرفة المزيد من المعلومات إلى زيارة الموقع الخاص بمركز مكافحة الأمراض الوقائية الأمريكي.
 

إقرأ ايضا

وزراء التنمية والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي

اجراءات حكومية عاجلة لرفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص منها

images

من مجزرة "بحر البقر" لـ غزة.. فيديو يوثق جرائم الاحتلال

الرئيس السيسي

500 مليون دولار.. السيسي يوجه بإعادة إعمار غزة

أخبار متعلقة

فيروس-كورونا-في-مصر

«كورونا يتوحش».. الصحة تحذر المواطنين من الأسبوع القادم

_111624647_whatsubject

وزيرة الصحة: إنتاج لقاح كورونا المصري في هذا الموعد

بايدن

بشري سارة من بايدن للاجئين

بن سلمان

أمر ملكي من خادم الحرمين بتعيين «بن سلمان» مستشارًا خاصًا

20180319122105215

محافظ القاهرة يوجه رسالة عاجلة لسكان العاصمة ويُحذر

ارشيفية

الصحة العالمية تعلن تدهور الوضع العالمي من إصابات " كورونا"