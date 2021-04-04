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تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى «السيسي»

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ارشيفية
 
الأحد، 04-04-2021 10:09 ص المصريون

وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النجاح الذي حققه موكب المومياوات الملكية.
وقال آل الشيخ في تدوينة بحسابه على فيسبوك: “أتقدم بأسمى آيات التقدير والامتنان والتهانى القلبية، للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية على النجاح المبهر في تنظيم حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط”.
واعتبر رئيس هيئة الترفيه أن متابعة الملايين من جميع أنحاء العالم لهذا الحدث عبر شاشات أكثر من 400 قناة فضائية دولية، يعد ترويجا كبير للسياحة المصرية، وتعبيرا عن قوتها الناعمة.
وأضاف أن نجاح الاحتفال “أثبت للعالم أن مصر صاحبة 7 آلاف سنة حضارة مستمرة تحت القيادة الرشيدة الحالية لتعزيز هذه المكانة الكبرى والقدرة المدهشة على تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى، بنجاح وإخراجه بشكل ينال اعجاب واحترام كل من يتابعه”.
 

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