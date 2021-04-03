السبت 03 أبريل 2021
توقيت مصر 22:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق من الديوان الملكي السعودي على اعتقالات الأردن

وافد يرتكبة جريمة شنيعة بحق سيدة كويتية

بيان عاجل من الجيش الأردني بشأن اعتقالات البلاط الملكي

«غير لائق».. الأهلي يعاقب محمد هاني بسبب ما فعله مع الشناوي

اشترى أرضًا لليهود.. الكشف عن سبب اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق

موسيماني: كل المتأهلين من مجموعتهم يهابون لقاء الأهلي

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري الأبطال

عاجل.. اعتقال شخصيات بارزة في الأسرة الملكية بالأردن

تامر حسني يثير الجدل بما فعله في جنازة والد بسمة بوسيل

فيديو لعارضة أزياء شهيرة تسبح دون ملابس يثير ضجة

ADS
 

تركي آل الشيخ غاضبًا مما حدث وينشر الصورة: « حاجة غبية»

1047029056_0_4_3077_1669_1000x541_80_0_0_410c46ea2ce9687602a2e3b638dcc891
تركي آل الشيخ
 
السبت، 03-04-2021 10:30 ص المصريون

أبدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، غضبه واستيائه من إعلان دعائي لشركة للمناديل الورقية المعقمة.
ونشر ” آل الشيخ” عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورة للإعلان الدعائي الذي بدا فيه شخص يرتدي الشماغ والعقال ويمسك خلف ظهره “بكرة مناديل معقمة”، فيما كتب على صورة الإعلان هذه العبارة الغريبة “السر وراء كل حدا عظيم؟ ورق تواليت المعقم”.
وعلق رئيس هيئة الترفيه، على صورة الإعلان، قائلا:” دعاية غبية ولا تحترم المشتري”، كما أثارت فكرة الإعلان غضب واستياء رواد التواصل الاجتماعي.
وقال مغرد:”الفكرة الغبية خلفها حماقة لاتغتفر، شركة يفترض أنها واعية بضوابط الإعلان وواجباتها، إعلان يثير الريبة من صياغة المحتوى إلى تصميمه البائس”.
‏ورأى مغرد آخر:” إعلان غبي وواضح من لبسة العقال”، بينما أوضح مغرد ثالث:”الظاهر جماعة التسويق عندهم فاهمين فكرة التفكير خارج الصندوق بشكل خاطئ”.


 

إقرأ ايضا

أرشيفية

عاجل.. اعتقال شخصيات بارزة في البلاط الملكي بالأردن

موكب-نقل-المومياوات-1-750x375

لماذا تنقل مصر المومياوات الـ 22؟

جيل بايدن

خطأ محرج لزوجة بايدن في أول مؤتمر صحفي لها