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«السيسي» عن أزمة السفينة: « رُبَّ ضارة نافعة»

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الرئيس السيسي
 
الثلاثاء، 30-03-2021 01:49 م المصريون
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأقدار تخلق  الأفعال، مشيرا إلى أنها أكدت ووجهت على الدور الكبير والأهمية لـ قناة السويس.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، "قناة السويس بقالها 60 سنة مرسخة فى وجدان صناعة التجارة العالمية"، موضحا أنه مرفق عالمى للتجارة الدولية.
وتابع أن القناة مسئولة عن 13% من حجم التجارة العالمية، مضيفا: "رب ضارة نافعة.. والقناة أثبتت أنها منافسة جدا".
كما وجه الرئيس الشكر للمصريين على مشاعرهم خلال فترة أزمة السفينة الجانحة ومتابعتهم للازمة عن كثب، قائلًا " المصريين صابرين وصامتين وقلبهم على بلدهم ولما يكونوا خايفين على بلدهم لازم يكونوا متأكدين ان ربنا هينصرهم ويحافظ على تعبهم".
وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الصحفى، انتوا شوفتوا ساعة اعلان الخبر رد الفعل على مواقع التواصل الاجتماعى والاعلام، متابعا " انا بشكر المصريين وبقولهم ما تخافوش ابدًا على مصر".
وأكمل حديثه قائلًا " مش عشان انا موجود قبل اى شئ ربنا وبإرادة وحب ونوايا المصريين وحرصهم على أن بلدهم تكبر وتستقر وبقولهم ربنا ما يحرمنى منكم".
 

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