ترامب يدعو أنصاره للتظاهر في واشنطن

السبت، 02-01-2021
09:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
دعوة لأنصاره للمشاركة في التظاهرات في واشنطن
ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت
في نوفمبر الماضي والتي خسرها أمام جو بايدن
.
و قال ترامب
في
تغريديته علي صفحته الرسمية علي " تويتر" :" سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن
،
الساعة 11:00 صباحا، يوم 6 يناير. تفاصيل حول المكان لاحقا ، مضيفا أوقفوا السرقة"،
التي يستخدمها مع أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات".
جدير
بالذكر أن جو بايدن
حصل علي 306 مقعد في المجمع الانتخابي فيما حصل ترامب
علي 232
مقعد ، وستتزامن الاحتجاجات التي دعي إليها ترامب
مع اجتماع الكونجرس
الأمريكي
لإقرار فوز بايدن
بالانتخابات الرئاسية، علي أن يتم تنصيبه في 20 يناير .