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ترامب يبدأ خطوات تغيير نتائج الانتخابات ويدعو أنصاره للقتال

الرئيس دونالد ترامب
ترامب يبدأ خطوات تغيير نتائج الانتخابات ويدعو أنصاره للقتال للحفاظ على كرسي الرئاسة
 
الأحد، 27-12-2020 08:37 ص المصريون
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تردد عن مزاعم صحفية خلال الأيام الماضية حول نيته الانقلاب على نتائج الانتخابات .

وقال ترامب في سلسلة تغريدات: حان الوقت لأعضاء الكونجرس الجمهوريين للتصعيد والقتال من أجل الرئاسة، مثلما كان سيفعل الديمقراطيون إذا كانوا قد فازوا بالفعل.

وأضاف أن الأدلة على فوزه بالانتخابات "لا تقبل الجدل" وأن "هناك انخفاض كبير في أوراق الاقتراع بالبريد في الولايات المتأرجحة، وقد تم حشو صناديق الاقتراع ، إضافة إلى الناخبين المزدوجين، والناخبين الموتى، والتوقيعات المزيفة، والناخبين المهاجرين غير الشرعيين، ومنع مراقبي التصويت الجمهوريين".


وتابع: هناك عدد أصوات أكثر من الناخبين الفعليين (راجعوا ديترويت وفيلادلفيا).. الأرقام أكبر بكثير مما هو ضروري للفوز بالولايات المتأرجحة الفردية، ولا يمكن حتى الطعن فيها.


وواصل: المحاكم سيئة، ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لم يقوما بعملهما. نظام الانتخابات في الولايات المتحدة يبدو مثل نظام بلد من العالم الثالث.. لقد ولت حرية الصحافة لفترة طويلة.


وأكمل: عندما ينتهي كل شيء، وتصبح هذه الفترة الزمنية مجرد فصل قبيح آخر في تاريخ بلادنا، فسننتصر.
 

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