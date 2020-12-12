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ترامب يهاجم المحكمة العليا بألفاظ غير لائقة

ترامب
ترامب
 
السبت، 12-12-2020 09:19 ص متابعات- أمينة عبد العال
هاجم الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب المحكمة العليا بعد رفضها الطعن الذي قدمه اعتراضا علي فوز بايدن في 4 ولايات .
وقال ترامب في تعليقه : لقد خذلتنا المحكمة لم يكن لديها الحكمة ولا الشجاعة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وكانت الدعوي المقدمة إلي المحكمة العليا مباشرة طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا و ميشيجان و بنسلفانيا و ويسكونسن ، التي أشارت النتائج الأولية فيها إلي فوز جو بايدن .
جدير بالذكر أن ترامب أعلن أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 في حال عدم فوزه في معركته القضائية .
 

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