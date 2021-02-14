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الحكومة ترد على البرلمان بشأن غلق المواقع الإباحية

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البرلمان
 
الأحد، 14-02-2021 08:28 م المصريون
سلم محمد عبدالفتاح ، ممثل جهاز تنظيم الاتصالات ، النائب عاطف ناصر ، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي ، ردا كتابيا ، على الاقتراح برغبة المقدم من  النائب محمود أبو الخير، بشأن غلق المواقع الإباحية والبرامج الالكترونية التي تدعو الى انتشار الفجور والافعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية.
و قال  ممثل جهاز تنظيم الاتصالات ، في خطابه الذي سلمه لرئيس اللجنة ، علي هامش الاجتماع  بأنه يوجد الالاف من التطبيقات والمواقع على شبكات الاتصالات الدولية يمكن للمستخدمين الولوج  اليها عبر روابط الانترنت من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الانترنت، ويتم ولوج المستخدمين من خلال متصفحات الانترنت او تطبيقات الموبايل والأجهزة اللوحية.

و اوضح أن هذه المواقع والبرامج الالكترونية يتم استخدامها والتعامل معها من خلال المشتركين مباشرة. ويكون دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد حصول الشركات على الترخيص لها بتقديم خدمات الاتصالات (الانترنت) من خلال ثلاث خطوات .

و قال الخطوة الاولي  التأكد من قيام الشركات باتخاذ ما يلزم من الناحية التقنية لوصول المستخدم الي شبكة الانترنت اما الثانية فترتبط  بتوعية جمهور المستخدمين لشبكة الانترنت في كيفية الاستخدام الامن للشبكة والتوعية لحماية المستخدمين وحماية البيانات الشخصية لهم ضد الاختراق من خلال التطبيقات المختلفة والبرمجيات الضارة والجرائم المعلوماتية.

واشار ان الخطوة الثالثة هي  مخاطبة المشغلين (الشركات) لحجب المواقع والتطبيقات كلما أمكن ذلك فنيًا وذلك بعد صدور قرار الحجب من الجهات القضائية المختصة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية.

و اوضح  ممثل جهاز الاتصالات في خطابه انه لما كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف إلى أهمية تعزيز الوعي الالكتروني لدى كافة المستخدمين والاستفادة من مميزات هذه الشبكة العنكبوتية والحماية من آثارها الضارة، والمحافظة على تقاليد وعادات الشعب المصري والأخلاق والآداب العامة. فقد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعداد البرامج التدريبية والندوات وورش العمل بالإضافة الى اصدار العديد من المطبوعات لرفع مستوى التوعية لدى مستخدمي شبكة الانترنت.

و لفت  الي ان  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعول  كثيرا على تكاتف وتعاون كافة المؤسسات والجهات في المجتمع وكذا على اخلاقيات الشباب المصري السامية للتوعية من مخاطر هذه المواقع الضارة ولا يدخر الجهاز جهدا في تقديم كافة الدعم والمساعدة في هذا الشأن.
 

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