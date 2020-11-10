الثلاثاء، 10-11-2020
09:42 ص
إيمان هاني
عقب الإعلامي عمرو أديب، على خسارة المستشار مرتضى منصور
في دائرة ميت غمر بانتخابات مجلس النواب
2020، قائلا: "أنا مبشمتش في حد، دي مش
أخلاقي، وعمري ما دخلت معركة مع حد مصاب أو متعور، معاركي بدخلها مع الأشخاص وهم في
كامل عنفوانهم".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"
المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :"ما حدث كان مفيدا حيث كان
هناك تساؤلات كثيرة، ومنها: "هو ليه مفيش نهاية للي بيجرى!! هو إيه الحكاية!!"،
حيث أصبح لدى الشباب قناعة أنه لا أحد يقترب من مرتضى منصور".
وتابع: "الناس فهمت من خلال الصندوق أن الله حق، وربنا
فوق الجميع، والحق عند ربنا مش بيروح، الناس كانت يتقول لا يمكن حد يقربله، ولكن النظرية
دي انتهت، ميت غمر بلد الأخلاق والحق والناس الجدعة".