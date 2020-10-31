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المفتي: من لا يجيز الاحتفال بالمولد النبوي أساء الأدب

شوقي علام
شوقي علام
 
السبت، 31-10-2020 10:04 ص إيمان هاني

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الاحتفال بالمولد النبوي  جائز، وأن احتفالنا به هو احتفال شكر لله سبحانه وتعالى أن أرسله إلينا هاديًا وبشيرًا، معقبا: "من يقول إن الاحتفال بالمولد غير مشروع قد تجنى ولديه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم".
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا :" جدير بنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار على أن أنقذنا من الضلال، وأن نتذكر سيرته العطرة في كل وقت وحين، وخاصة في يوم مولده الشريف".
وتابع: "نحن أمام إنسان تفرد في الوجود، وأخذ بأيدينا إلى النور حيث يرضى ربنا، فعلينا أن نحتفل بميلاده في كل لحظة"، مستدلًا بقول الله تعالى: (وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّه)، فالكون كله في هذه اللحظة كان متأهبًا بمجيئه ومحتفيًا به، فهل نأتي نحن الآن ونأبى أن نتذكر تلك اللحظة الشريفة؟!

 

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