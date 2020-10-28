الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 04:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

السيسي: فهم صحيح الدين من أوليات المرحلة لمواجهة أهل الشر

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس السيسي
 
الأربعاء، 28-10-2020 11:19 ص متابعات - الدويني فولي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إننا نحتفل اليوم معًا بذكرى مولد نبيا الكريم  صلى الله عليه وسلم ،  الذى ارسل بالحكمة والموعظة الحسنة دعائر واسس عظيمة وخالدة للانسانية بأسرها .

ووجه الرئيس السيسى ، خلال كلمةه اليوم بمناسية ذكرى المولد النبوى الشريف ، التهنئة لشعب مصر الكريم وكافة الشعوب العربية والاسلامية بمناسية هذه الذكرى العطرة .

وعا الرئيس ، الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على الشعب المصرى وعلى الامتين العربية والاسلامية والعالم اجمع بالخير واليمن والبركات .

وأضاف الرئيس ، أن احتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم ،  يستدعى كل معانى الرحمة فى ديننا الحليف ويذكرنا بأن شريعه الاسلام السمح  قد قامت على البناء لا الهدم تصديقها لقول الله تعالى :" وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين " .

وأكد أن مقاصد الاديان قائمة على تحقيق مصلحى البلاد والعباد من خلال السماحة واليسير وليس التشدد ، منوهًا إلى أن الفهم الصحيح للدين من اوليات المرحلة القادمة لمواجهه اهل الشر الذين يحرفون معانى النصوص ويفسروها وفق اهدافهم وبعتمدون على تفسيرات خاطئة لها .
 

إقرأ ايضا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الأمير فهد يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بعد سؤال السيسي لهم

123145566_268952024553457_8079320312031912163_n

جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

أخبار متعلقة

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يطالب المجتمع الدولي بإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين

ارشيف

"السيسي" يصل "المنارة" لحضور احتفالية مولد النبوي الشريف

محمد الباز

الباز:" محدش يقدر يمنعنا من الاحتفال بالمولد النبوي "

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والملك عبدالله في الطائرة

Capture

"السيسي" يصل مركز المنارة لحضور فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة

2019093011060161

الرئيس "السيسى" يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية