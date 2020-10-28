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شيخ الأزهر يطالب المجتمع الدولي بإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
 
الأربعاء، 28-10-2020 10:59 ص متابعات - الدويني فولي
قال الشيخ أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة إلا بعدما وضعها على طريق الحق والخير والجمال 

وأضاف الطيب : " الأزهر الشريف ادان قتل المدرس الفرنسي في باريس ، وهو حادث مؤلم لكن من المؤلم ان نرى إساءة للإسلام والمسلمين اليوم ، بل وأصبح ذلك أداة للمضاربة بها في الانتخابات ". 

وتابع : " هذه الصور المسيئة التي تتبناها بعض الدول والسياسات عبث وتهريج وانفلات من العرف العام ، وعداء صريح للدين الحنيف ، والنبي . 

وأضاف : " نرفض بقوة مع كل دول العالم الإسلامي هذه البذاءات التي تسيء لهؤلاء الذي يجهلون عظمة محمد ، وندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاناة المسلمين ، والتفرقة بينهم وبين غيرهم وأدعو المسلمين للتقيد بأخلاق المسلمين".
 

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