شيخ الأزهر يطالب المجتمع الدولي بإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين

الأربعاء، 28-10-2020
10:59 ص
متابعات - الدويني فولي
قال الشيخ أحمد الطيب ، شيخ الأزهر
الشريف أن الرسول
صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة إلا بعدما وضعها على طريق الحق والخير والجمال
وأضاف الطيب : " الأزهر الشريف ادان قتل المدرس الفرنسي في باريس ، وهو حادث مؤلم لكن من المؤلم ان نرى إساءة للإسلام والمسلمين اليوم ، بل وأصبح ذلك أداة للمضاربة بها في الانتخابات ".
وتابع : " هذه الصور المسيئة التي تتبناها بعض الدول والسياسات عبث وتهريج وانفلات من العرف العام ، وعداء صريح للدين الحنيف ، والنبي .
وأضاف : " نرفض بقوة مع كل دول العالم الإسلامي هذه البذاءات التي تسيء لهؤلاء الذي يجهلون عظمة محمد ، وندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاناة المسلمين ، والتفرقة بينهم وبين غيرهم وأدعو المسلمين للتقيد بأخلاق المسلمين".