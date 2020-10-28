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الرئيس يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
 
الأربعاء، 28-10-2020 12:12 م متابعات- أمينة عبد العال
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي علي موقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك " تهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف .
وقال الرئيس في التهنئة :" كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم في العطاء الإنساني الخالد، والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء.
و أضاف :" سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر.. كل عام وأنتم بخير" .

https://www.facebook.com/AlSisiofficial/posts/5297492470277049https://www.facebook.com/AlSisiofficial/posts/5297492470277049
 

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