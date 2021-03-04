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الكويت تتخذ قرارا صادما ضد المقيمين: سيطبق على المصريين

مصر والكويت
الكويت تتخذ قرارا صادما ضد المقيمين: سيطبق على المصريين
 
الخميس، 04-03-2021 06:59 ص أحمد عادل شعبان
كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن قرار صادم سيطال العديد من المقيمين.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: في قرار لا انساني .. لا أعلم من وراءه للأسف ... يجبر أي مقيم أتم الستين سنه من عمره على مغادرة #الكويت هذا يجوز في زمن فات ولكن الآن الستين تعتبر عز الشباب والعطاء .

وأضافت: صاحب القرار .. ماذنب الأسره اللي انولدت بالكويت وعاشت بالكويت وفق القانون وماعليها اي مختلفات من اي نوع وعيالهم درسوا وكبروا وعاشوا بالكويت وعندما تخرجوا ليدخلوا ميدان العمل ليعوضوا آبائهم عما فات #دولة_الإنسانيه تفرق شمل الأسره بحجة ان لاتجديد لمن هم فوق الستين ولا بيوم واحد.
 

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