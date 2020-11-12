الخميس 12 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد شوبير: " الشيخ" عنده سوء بخت مع الأهلي

موظف يصور 22 فيلمًا لزوجتيه وابنته القاصر مع راغبي المتعة

صدمة.. القصة الكاملة لسيدة الأقصر التي اختفى توأمها من بطنها

لأول مرة منذ المقاطعة.. قطر تعلن تضامنها مع السعودية

عاجل.. هجوم بالأسلحة النارية على سفارة السعودية في هذه الدولة

بعد تفجير المقابر.. الملك سلمان يلقي خطابًا عاجلًا

"بيراميدز" يكشف حقيقة مفاوضته مع مصطفي محمد وفرجاني ساسي

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

«شوبير» يعلن الخبر السار رسميًا من النادي الأهلي

أمر ملكي عاجل في البحرين

ADS
 

الفقي: سببين وراء قلق مصر من بايدن

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
 
الخميس، 12-11-2020 10:16 ص إيمان هاني
أكد المحلل السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن هناك 3 رؤساء أمريكيين فقط اهتموا بالسياسة الخارجية، وجو بايدن سيكون الرابع، معقبا:" بايدن من أكثر رجال السياسة الأمريكيين الذين زاروا مصر".
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن بايدن سوف يغير أسلوب تعامل أمريكا في السياسة الخارجة ولكن لن يغير النظام العام.
وأشار إلى أن قلق مصر من بايدن سيكون في مجالين؛ التعامل مع الإخوان، وسد النهضة، موضحًا أن ترامب كان متعاطفًا مع وجهة النظر المصرية في ملف سد النهضة، وأن بايدن قد يتبنى وجهة نظر أوباما الخاصة بجماعة الإخوان، حيث كان يريد "أسلمة" المنطقة.
وأكد، أن بايدن لن يسير بنفس منهج ترامب بالنسبة لسد النهضة، وأن غياب ترامب سيجعل مصر تبذل جهد أكبر في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير أمريكية تتحدث بشكل جيد عن مصر وما يحدث فيها من إنجازات.

 

إقرأ ايضا

جانب من الزيارة

السيسي لرئيس البرلمان اليوناني: ستجدون مصر الصديقة القوية الداعمة لكم

الرئيس الراحل أنور السادات

ضحك عليهم بورقة .. سر ينشر لأول مرة عن السادات

محمد الباز

الباز: "الإخوان باعوا الرسول في 2012"

أخبار متعلقة

سد النهضة

"فترة تجميد".. تطور خطير عن سد النهضة

سد النهضة

مصير ملف سد النهضة بعد فوز بايدن.. عمرو موسى يجيب

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي

الفقي: بعض مرشحي البرلمان كانوا ضامنين الفوز مثل المبشرين بالجنة

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي

مصطفى الفقي: فوز بايدن برئاسة أمريكا لا يقلقنا

سد النهضة

وزير الخارجية الأسبق عن مفاوضات سد النهضة: للصبر حدود

سد النهضة

خبير: استئناف مصر مباحثات سد النهضة يؤكد للعالم هذا الأمر