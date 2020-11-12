الفقي: سببين وراء قلق مصر من بايدن

الخميس، 12-11-2020
10:16 ص
إيمان هاني
أكد
المحلل السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن هناك 3 رؤساء أمريكيين فقط اهتموا بالسياسة
الخارجية، وجو بايدن
سيكون الرابع، معقبا:" بايدن من أكثر رجال السياسة الأمريكيين
الذين زاروا مصر".
وأضاف
"الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"،
المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن بايدن سوف يغير أسلوب تعامل أمريكا
في السياسة الخارجة ولكن لن يغير النظام العام.
وأشار
إلى أن قلق مصر من بايدن سيكون في مجالين؛ التعامل مع الإخوان، وسد النهضة
، موضحًا
أن ترامب كان متعاطفًا مع وجهة النظر المصرية في ملف سد النهضة
، وأن بايدن قد يتبنى
وجهة نظر أوباما الخاصة بجماعة الإخوان، حيث كان يريد "أسلمة" المنطقة.
وأكد،
أن بايدن لن يسير بنفس منهج ترامب بالنسبة لسد النهضة
، وأن غياب ترامب سيجعل مصر تبذل
جهد أكبر في ملف سد النهضة
، مشيرًا إلى أن هناك تقارير أمريكية تتحدث بشكل جيد عن مصر
وما يحدث فيها من إنجازات.