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الصحة توضح تفاصيل توزيع لقاح كورونا بالمجان

هالة زايد
هالة زايد
 
الجمعة، 11-12-2020 12:22 م إيمان هاني

استعرض برنامج "هذا الصباح", المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تفاصيل تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن توزيع لقاح  كورونا بالمجان.
واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42الإماراتية للرعاية الصحية.

 

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