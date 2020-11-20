الجمعة، 20-11-2020
09:22 ص
إيمان هاني
هنأت
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي
، الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد ميلاده، قائلًا:
"ربنا بعتلنا هدية اسمها عبد الفتاح السيسي
".
وأضافت
"الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية
"إكسترا نيوز
"، قائلة : "كل سنة وإنت طيب ووإحنا طيبين بيك، هو طيب
بينا إحنا طيبين بيه، وهو معانا ووإحنا معاه، التكامل إحنا وهو بنكمل بعض".
وتابعت:
"ربنا يديله الصحة
، وربنا يكرمه"، معقبة: "إحنا وضعنا كلنا كان سيئ،
ومكناش عايشين في سويسرا، إحنا كنا في حالة وحشة".
وواصلت:
"المرأة كانت أوضاعها سيئة، والرجل كانت أوضاعه سيئة، وذوي الاحتياجات الخاصة"،
مضيفة: "الرئيس السيسي لا يهتم بالشو الإعلامي، وعيونه مليانة حنية".