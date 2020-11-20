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الشوباشي: "السيسي عيونه مليانة حنية و ربنا بعتهولنا هدية"

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
 
الجمعة، 20-11-2020 09:22 ص إيمان هاني

هنأت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد ميلاده، قائلًا: "ربنا بعتلنا هدية اسمها عبد الفتاح السيسي".
وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلة : "كل سنة وإنت طيب ووإحنا طيبين بيك، هو طيب بينا إحنا طيبين بيه، وهو معانا ووإحنا معاه، التكامل إحنا وهو بنكمل بعض".
وتابعت: "ربنا يديله الصحة، وربنا يكرمه"، معقبة: "إحنا وضعنا كلنا كان سيئ، ومكناش عايشين في سويسرا، إحنا كنا في حالة وحشة".
وواصلت: "المرأة كانت أوضاعها سيئة، والرجل كانت أوضاعه سيئة، وذوي الاحتياجات الخاصة"، مضيفة: "الرئيس السيسي لا يهتم بالشو الإعلامي، وعيونه مليانة حنية".


 

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