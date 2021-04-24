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السيسي:«هتشوفوا دولة تانية لما نفتتح العاصمة الإدارية»

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السيسي
 
السبت، 24-04-2021 11:12 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك من يفضل بقاء الوضع في القاهرة على حاله، وأنه “في ناس مصممة تفضل القاهرة كده، ونقعد فيها وهي زحمة”.
وأشار السيسي خلال لقائه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة إلى أن ما يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية “أرخص وأكسب”.
وأوضح أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة الجاري العمل بها مساحتها 40 ألف فدان من إجمالي مساحة تبلغ 175 ألف فدان.
وأضاف السيسي: “لما هنيجي نفتتح العاصمة الإدارية هتشوفوا دولة تانية، ومش كلام، الموضوع مش مبنى، إحنا بنعمل جوهر ومضمون”.
 

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