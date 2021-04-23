السيسي يبحث مع كبار قادة القوات المسلحة تحديات الأمن القومي

الجمعة، 23-04-2021
05:39 م
الطيب حسين
ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي
اجتمع بكبار قادة القوات المسلحة
عقب أداء صلاة الجمعة اليوم.
وذكر أن الرئيس قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
وأكد أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة داخلياً وإقليمياً ودولياً.
وناقش الرئيس السيسي
عددا من كبار قادة القوات المسلحة
في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
وأكد أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر العظيم يؤدون واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي
صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى تزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة
وعددا من الضباط وضباط الصف والجنود.