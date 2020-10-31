الأمير فهد يداعب طلاب جامعة الملك سلمان بعد سؤال السيسي لهم

السبت، 31-10-2020
02:25 م
إيمان هاني
هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أل سعود، طلاب
جامعة الملك سلمان
أثناء تفقده للجامعة بعد افتتاحها .
وقال أمير تبوك أثناء تفقد جامعة الملك
سلمان، اليوم السبت، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز ألسعود، وولي عهد الأمير محمد بن
سلمان، يهنئكوم على افتتاح الجامعة، قائلا : الملك سلمان وولي يهنيكم على الجامعة ويتمنون
لكم النجاح والتوفيق.. وإنشاء الله تنجحون وتشتغلون في بلادكم مصر أو السعودية".
وطالب أمير تبوك طلاب جانعة الملك سلمان
باستغلال تواجد السيسي والطلب منه أي شيء ناقص، بعد سؤال الرئيس لهم في حاجة نقصاكم؟ :قائلا :"استغلوا وجود الرئيس واطلبوا اللي انتم عايزنه".
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي
، وأمير منطقة تبوك السعودية الأمير فهد بن سلطان
بن عبدالعزيز أل سعود، جامعة الملك سلمان
.
انطلقت قبل قليل فاعليات افتتاح جامعة الملك
سلمان وعدد من المشروعات القومية بشرم الشيخ.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مدينة شرم
الشيخ، وذلك لافتتاح جامعة الملك سلمان
وعدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف
المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.