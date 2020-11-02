اختفاء لمعتمرون المصريون رغم عودة العمرة ..شاهد السبب

الإثنين، 02-11-2020
10:22 ص
إيمان هاني
كشف وليد خليل
، عضو الجمعية العمومية لغرفة
شركات السياحة
، أسباب عدم تحديد شركات السياحة
المصرية الإجراءات المحددة لإعادة فتح
باب العمرة بعد قرار المملكة بعودة المعتمرين من خارجها والذي بدأ أمس بدخول 150 معتمرًا
من باكستان وأندونيسيا.
وأضاف "خليل" في اتصال هاتفي
مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور
"
أنه حتى الآن لم تقوم المملكة بتفعيل إلا 29 مؤسسة خاصة بالعمرة من إجمالي 531 مؤسسة،
مشيرًا إلى أن المملكة قامت منذ ثلاثة أيام فقط بوضع الاشتراطات الخاصة بالسن والتسكين
والحجز عن طريق ابلكيشن "اعتمرنا".
وأشار إلى أن أغلب المتقدمين للعمرة في
مصر فوق الخمسين عامًا وهذا يتعارض مع اشتراط السن الذي حددته المملكة من 18- 50 سنة
حتى 31 ديسمبر المقبل، موضحًا أنه ما بين 70 إلى 75% من المعتمرين المصريين ممن فوق
الـ50 سنة وإذا احتسبنا مرافقيهم تفوق هذه النسبة الـ90%.