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أول دولة خليجية تهنئ بشار الأسد بفوزه في الرئاسة

فوز بشار الأسد
فوز بشار الأسد
Native
الأحد، 30-05-2021 05:01 م محمد فضل
تلقى الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد 30 مايو، أول تهنئة خليجية بفوزه بمقعد الرئاسة السورية.

وتقدم سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، بالتهنئة للرئيس السوري بشار الأسد على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، ما يعد أول تهنئة من دولة خليجية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن "جلالة السلطان هيثم بن طارق... بعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة".

يشار إلى أن بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، مساء الخميس الماضي، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.
 

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