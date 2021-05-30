أول دولة خليجية تهنئ بشار الأسد بفوزه في الرئاسة

الأحد، 30-05-2021
05:01 م
محمد فضل
تلقى الرئيس السوري، بشار الأسد
، اليوم الأحد 30 مايو، أول تهنئ
ة خليجية بفوزه بمقعد الرئاسة السورية.
وتقدم سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأحد، بالتهنئ
ة للرئيس السوري بشار الأسد
على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، ما يعد أول تهنئ
ة من دولة خليجية.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن "جلالة السلطان هيثم بن طارق... بعث برقية تهنئ
ة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد
، رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة".
يشار إلى أن بشار الأسد
فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، مساء الخميس الماضي، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.