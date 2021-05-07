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دولة خليجية تحظر استقبال مواطني عدة دول بينها مصر

سلطنة عمان
سلطنة عمان
Native
الجمعة، 07-05-2021 07:26 م الطيب حسين
تدخل قرارات سلطنة عمان حظر استقبال المسافرين من 14 دولة، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيز التفيذ اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان، تمديد تعليق دخول القادمين من 14 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أن الدول المحظورة هي: "السودان، ولبنان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، بالإضافة إلى المارين من تلك الدول خلال 14 يوما السابقة لدخولهم سلطنة عمان.

كما أضافت مصر والفلبين إلى قائمة الدول المحظورة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وفي بيان لشركة "مصر للطيران" وجهت بأنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان اعتبارا من اليوم، حتى إشعار آخر، باستثناء المواطنين العمانيين والدبلوماسيين والعاملين في مجال الصحة، وفقا للإجراءات المقررة من اللجنة العليا لمكافحة كورونا.
 

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