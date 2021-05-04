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سلطنة عمان تُدرج المصريين على قائمة الممنوعين من الدخول

أرشيفية
أرشيفية
Native
الثلاثاء، 04-05-2021 04:21 م محمد فضل
أعلنت سلطنة عمان تمديد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة، حتى إشعارٍ آخر.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بأن اللجنة العليا لمكافحة كورونا قررت تمديد تعليق دخول القادمين إلى البلاد من السودان، ولبنان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، وكذلك القادمين من أية دولة أخرى في حال مرورهم بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

وقررت اللجنة العمانية العليا لمكافحة كورونا، إضافة القادمين من مصر والفلبين، والقادمين من أية دولة أخرى، إذا كانوا من تاريخ الطلب، قد مروا بأي من الدولتين خلال الـ 14 يوما السابقة، إضافتهم إلى قائمة الدول التي تقرر سابقا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 7 مايو 2021 حتى إشعار آخر.

واستثنى هذا القرار المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، علاوة على أن الفئات المستثناة ستخضع للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.
 

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