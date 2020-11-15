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أديب: "اللي حصل مقدمة جيدة لتقاعدي"

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
 
الأحد، 15-11-2020 09:05 ص إيمان هاني
أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يزور دبي منذ النصف الثاني من التسعينات، وعمل في دبي لمدة 3 سنوات كصحفي، معقبا:" كنت حريص أن يكون لي إقامة في دبي".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن عشقه لدبي عشق قديم، ويحرص على تجديد إقامته بشكل دوري، لافتا إلى أن المسئولين في دبي تواصلوا معه وأخبروه أنه حصل على التأشيرة الذهبية، معقبا: "فرحت جدا".
وأشار إلي أنه زار مصلحة الجوازات في دبي لاستلام التأشيرة الذهبية ومدتها 10 سنوات، معلقا: "مصلحة الجوازات عندهم ممتعة"، وحصولي على التأشيرة مقدمة جيدة لتقاعدي".

 

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