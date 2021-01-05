أديب: البسوا الكمامة مش عشان صحتكم عشان حاجة تانية

الثلاثاء، 05-01-2021
11:10 ص
إيمان هاني
أكد
الإعلامي عمرو أديب
، أن عدد المخالفات التي تم تحريرها لأشخاص لا يرتدون الكمامات في
يوم واحد وصلت إلى 22 ألف، قائلا : "ده
اللي إحنا لقيناه، في 22 ألف واحد ماشين على باب الله كده".
وطالب
"أديب"، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي
سي مصر"، المواطنين بارتداء الكمامة
، قائلا: "إلبسوا الكمامة
مش عشان صحتك..
عشان متدفعش الـ 50 جنيه"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تتابع الوضع على مدار
اليومين الماضيين.
وأشار
إلى أن ارتداء المواطن للكمامة لمصلحته، مضيفا: "من محاسن تصوير واقعة مستشفى
الحسينية أن الناس شافت وطأة الموت".