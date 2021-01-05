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أديب: البسوا الكمامة مش عشان صحتكم عشان حاجة تانية

عمرو أديب ومحمد علي
عمرو أديب
 
الثلاثاء، 05-01-2021 11:10 ص إيمان هاني

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن عدد المخالفات التي تم تحريرها لأشخاص لا يرتدون الكمامات في يوم واحد وصلت إلى 22 ألف،  قائلا : "ده اللي إحنا لقيناه، في 22 ألف واحد ماشين على باب الله كده".
وطالب "أديب"، خلال ابرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، المواطنين بارتداء الكمامة، قائلا: "إلبسوا الكمامة مش عشان صحتك.. عشان متدفعش الـ 50 جنيه"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تتابع الوضع على مدار اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن ارتداء المواطن للكمامة لمصلحته، مضيفا: "من محاسن تصوير واقعة مستشفى الحسينية أن الناس شافت وطأة الموت".

 

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