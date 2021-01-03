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عارضا فيديو كارثي ..عمرو أديب " دا كابوس"

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
 
الأحد، 03-01-2021 12:37 م إيمان هاني
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد زحام شديد للمواطنين داخل أحد فروع كارفور بسبب التخفيضات، واصفا المشهد بـ "الكابوس".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "دي بلد فيها قفزة في الكورونا، دي بلد فيها ناس عندهم وعي، وخايفة على نفسها، هو عيد ميلاد كارفور كان بيوزعوا فيه فلوس"، متسائلا: "كيف يسمح بهذا التجمهر داخل المكان".
وتابع:" الدولة لابد أن تحاسب هذا المركز التجاري، مستطردا: "هو كارفور هيحتفل بعيد ميلاده على دماغنا، ربع الناس دي جالها كورونا، أنا مش هنام الليلادي، طب بتوع كوبري ستانلي غلط ولكن في الهواء الطلق".
 

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