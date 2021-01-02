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الحكومة: هؤلاء فقط من تطبق عليهم غرامة الكمامة

نادر سعد
سعد
 
السبت، 02-01-2021 09:27 م أحمد سالم
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن كل القرارات التى تم اتخاذها من مجلس الوزراء تم تطبيقها منذ يوم صدورها، وغدا فقط سيتم تطبيق والتحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم المذاع على قناة إكسترا نيوز: أى مواطن سيتم الإمساك به غير مرتدى الكمامة فى الأماكن المغلقة مثل البنوك والسينمات وغيرها ومن يقوم على تطبيق هذه الغرامة يحدد فى كل جهة حكومية من هم الأشخاص الذين لهم حق الضبطية القضائية وهؤلاء هم من يحصلون الغرامة فى الوزوارات والمرور على السينمات والمسارح ويتم التحصيل بإيصال رسمى مختوم.

وتابع: المواطن الذى يمشى فى الشارع لن تطبق عليه الغرامة ومن تطبق عليه الغرامة هو الذى يركب المواصلات بينما من يمشى فى الشارع غير ملزم وبالطبع المولات التجارية سيكون هناك حملات تفتيشية من المحليات وستكون هناك غرامات على المواطن وعقوبات على المولات نفسها التى لا تلزم المواطنين بارتداء القمامة أثناء دخولهم.
 

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